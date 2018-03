Aeroporto Santos Dumont continua fechado

RIO - O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, continua fechado na tarde desta sexta-feira, 17, para pousos e decolagens devido ao mau tempo que atinge a cidade. De acordo com o site da Infraero, dos 65 voos previstos para decolarem do Santos Dumont de meia-noite ao meio-dia, 17 (26,2%) saíram com atrasos e 19 (29,2%) foram cancelados. As decolagens foram suspensas às 6h15, e os pousos, às 6h45. O saguão do aeroporto está lotado.

Já o Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, zona norte, opera com auxílio de instrumentos desde às 4h30. Nas últimas 12 horas encerradas ao meio-dia, dos 63 voos domésticos programados, 15 (23,8%) decolaram com atraso e 3 (4,8%) foram cancelados. Das 14 partidas internacionais previstas duas (14,3%) foram canceladas.