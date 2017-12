Aeroporto Santos Dumont, no Rio, opera por aparelhos O Aeroporto Santos Dumont, no Rio, opera por instrumentos durante todo o dia nesta segunda-feira, 14. Entre as 13h e as 14h07, o aeroporto fechou para pousos e decolagens por causa do mau tempo. Pela manhã, 12 voos foram desviados para o Aeroporto Internacional do Galeão.