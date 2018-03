Aeroporto Santos Dumont reabre para decolagem

Até as 16h30, 14 voos que pousariam no Santos Dumont, a maioria da Ponte Aérea, foram desviados para o aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, zona norte da cidade.

De acordo com o site da Infraero, dos 98 voos programados para decolar do Santos Dumont de meia-noite às 16h, 45 (45,9%) saíram atrasados e 67 (68,4%) foram cancelados.

Já o Tom Jobim opera com auxílio de instrumentos desde às 4h30. Dos 92 voos domésticos previstos para decolarem do aeroporto de meia-noite às 16h, 23 (25%) saíram com atraso e 4 (4,3%) foram cancelados. E das 17 partidas internacionais agendadas, duas (11,8%) decolaram atrasadas, e duas (11,8%) foram canceladas.