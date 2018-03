Aeroportos brasileiros operam dentro da normalidade Os principais aeroportos do País trabalham normalmente hoje. De acordo com boletim divulgado às 10 horas pela Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero), do total de 449 vôos programados desde a zero hora de hoje, 2,4% (ou 11) estavam atrasados e 2,2% (ou 10) foram cancelados. De acordo com o boletim da Infraero, dos 29 vôos programados no aeroporto de Brasília, nenhum registrava atraso nem havia sido cancelado. Em São Paulo, do total de 34 vôos programados no Aeroporto de Congonhas, 5,9% (ou dois vôos) foram cancelados. No aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, do total de 80 vôos programados, 2,5% (ou dois) estavam atrasados, sem suspensões. No Galeão, Rio de Janeiro, dos 50 vôos programados até as 10 horas de hoje houve um atraso e seis cancelamentos. No aeroporto Santos Dumont, dos cinco vôos programados, apenas um foi cancelado.