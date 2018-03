Aeroportos brasileiros registram 10,9% de atrasos

Ao final desta manhã, 40 voos ainda estavam atrasados, o equivalente a 5,3% das operações.

Os maiores atrasos do dia ocorreram no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), com 25 dos 33 voos programados, o equivalente a 75%, fora do horário. Neste momento, 13 voos ainda estão atrasados.

De acordo com a Infraero, ao meio-dia, sete voos estavam atrasados em Guarulhos (SP), cinco em Brasília (DF) e três no Galeão (RJ) e em Curitiba (PR).