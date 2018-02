Aeroportos de BH e Fortaleza registram poucos atrasos

Há intensa movimentação de passageiros, mas a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) considera a situação normal, uma vez que já era esperado este tráfego para o dia de hoje. A previsão é de que amanhã o movimento aumente ainda mais até o meio-dia, quando as pessoas pegam voos com destinos para casas de familiares para passar a noite de Natal.

O índice de atraso de voos hoje no Pinto Martins é de 13.6% e o de cancelamento apenas de 1,7%. No saguão do Pinto Martins, as filas maiores são para os voos das companhias TAM e Gol com destino para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Em Belo Horizonte, apesar da expectativa de transtornos nos aeroportos por causa da ameaça de paralisação dos aeroviários, a situação nos dois terminais da região metropolitana era considerada normal pela Infraero na tarde de hoje. Na capital mineira, funcionários da Gol e da TAM fizeram apenas uma paralisação de uma hora e meia ontem e o sindicato dos aeroviários garante que os trabalhadores vão manter as atividades pelo menos até a virada do ano.

Até as 15 horas de hoje, o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na região metropolitana da capital, registrava atrasos em sete dos 81 voos domésticos previstos, o que representa 8,6% do total. Não houve registro de cancelamentos. Segundo a Infraero, os seis voos internacionais programados para o período operaram no horário. Já no Aeroporto da Pampulha, dos 18 voos previstos até o meio da tarde, quatro (22,2%) registravam atrasos e houve um cancelamento. De acordo com a Infraero, os atrasos nos dois terminais eram considerados normais, com uma média de 15 minutos além dos horários programados.