Aeroportos de São Paulo operam por instrumentos O aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, e o aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, operavam com o auxílio de instrumentos, por volta das 9h30 de hoje, véspera do feriado prolongado da Páscoa, em razão do mau tempo. A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) informou que as operações não foram prejudicadas. Até as 9 horas, Congonhas teve 1 cancelamento em 51 voos. Em Guarulhos, 3 dos 49 voos partiram com atrasos superiores a 30 minutos e 2 foram cancelados.