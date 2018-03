Aeroportos de SP funcionam normalmente Os Aeroportos de Congonhas, na zona sul da capital, e de Guarulhos, na Grande São Paulo, funcionam normalmente no início da manhã desta sexta-feira, 10, feriado prolongado da Páscoa. No primeiro, até as 7 horas, não houve atrasos superiores a 30 minutos. Mas dois dos 18 voos acabaram cancelados. O segundo teve um atraso em 22 voos, além de quatro cancelamentos. Em todo o País, incluindo os dados citados acima, a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) contabilizou 11 atrasos, 3,7% dos 298 voos programados, e 24 cancelamentos (8,1%).