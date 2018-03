Aeroportos de SP funcionam normalmente Os aeroportos de Congonhas, na zona sul da capital, e de Guarulhos, na Grande São Paulo, funcionam normalmente neste domingo de Páscoa. Até as 13 horas, o primeiro não registrou atrasos nem cancelamentos nos 56 voos. No segundo, 3 voos partiram com atrasos superiores a 30 minutos, o equivalente a 2,6% dos 115 programados, e 4 acabaram cancelados (3,5%).