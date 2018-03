Aeroportos de SP sofrem reflexo das chuvas no Rio O fechamento do aeroporto Santos Dumont devido à forte chuva que atinge o Rio de Janeiro desde a madrugada desta sexta-feira, 17, apresenta reflexos nos aeroportos de São Paulo. Mesmo com a maioria dos voos da ponte aérea sendo desviadas para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, que opera com o auxílio de instrumentos, Congonhas tinha 21 (16,7%) voos atrasados e outros nove (7,1%) cancelados até o início da tarde.