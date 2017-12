Aeroportos do País operam dentro da normalidade Os aeroportos do País administrados pela Infraero operavam com poucos atrasos no fim da tarde desta segunda-feira. De acordo com o boletim mais recente divulgado pela companhia, 56 (3,8%) dos 1478 voos domésticos programados apresentaram atrasos entre meia-noite e 18h de hoje. No caso dos voos internacionais, sete (16,3%) dos 43 programados tiveram atrasos.