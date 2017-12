Aeroportos do País receberam 3,5 milhões de passageiros Cerca de 3,5 milhões de passageiros passaram pelos aeroportos brasileiros durante o feriado prolongado da Semana Santa (17 a 22 de abril), informou hoje a Secretaria de Aviação Civil (SAC). De acordo com o Ministério, o movimento foi 12% superior ao registrado em 2013 e as operações ocorreram dentro da normalidade.