Aeroportos do país registram 9 atrasos Os aeroportos brasileiros registraram atrasos superiores a uma hora em apenas 9 dos 635 vôos programados entre zero e 11 horas de hoje, feriado prolongado de carnaval. Outros 64 vôos foram cancelados, 10,1% do total. Em São Paulo, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, teve somente 1 cancelamento em 48 vôos, e o de Guarulhos, dois atrasos em 89. Ambos funcionavam sem restrições. Nos aeroportos Galeão e Santos Dumont, no Rio, os dados também sugeriam uma situação tranqüila, com nenhum vôo partindo fora do horário previsto. O primeiro apresentou 9 cancelamentos em 72 vôos (12,5%) e o segundo, 5 em 15 vôos (33,3%). No Aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, dos 49 vôos, 1 atrasou (2%) e 7 foram suspensos (14,3%). Os dados são da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero).