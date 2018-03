Aeroportos do País registram atrasos em 2,3% dos voos Os aeroportos brasileiros acumularam somente 15 atrasos superiores a 30 minutos, da zero às 10 horas desta sexta-feira. Esse número equivale a 2,3% dos 642 voos programados para o período. Outros 59 voos acabaram cancelados. O Aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus, no Amazonas, registrou o maior volume de atrasos. Foram quatro atrasos, ou seja, 25% dos 16 voos previstos. A expectativa da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) é que o movimento nos terminais aumente em 5% neste feriado prolongado da Semana Santa. A estatal prometeu reforçar suas equipes em 20%.