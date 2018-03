Aeroportos do País seguem com poucos atrasos A Infraero informa que, até as 16 horas, os principais aeroportos do País seguiam operando em clima de tranqüilidade. Apenas 3,2% dos 1.116 vôos programados desde o início da madrugada de hoje registraram atraso. No aeroporto de Brasília (DF), com 86 vôos programados, o índice de atrasos era de 2,3%. Em Cumbica, Guarulhos (SP), das 137 operações programadas, 2,9% atrasaram; no Galeão (RJ), houve atraso em 2,7% dos 111 vôos programados. Congonhas (SP) não teve registro de atrasos entre os 112 vôos programados. De acordo com a Infraero, até as 16 horas, 134 vôos foram cancelados, o equivalente a 12% das operações programadas. A companhia aérea com o maior porcentual de vôos cancelados era a OceanAir, com 23,2% (ou 19 vôos), seguida pela Gol, com 14,4% (56 cancelamentos). A Varig, segundo a Infraero, cancelou 9 vôos (12,9%) e a TAM, 23 (5,7%).