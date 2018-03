Aeroportos do País têm poucos atrasos e cancelamentos A situação continua tranqüila nos principais aeroportos do País neste sábado, 2, feriado prolongado de carnaval. De acordo com boletim divulgado às 18 horas pela Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero), do total de 1.311 vôos programados desde a zero hora, 9,7% (ou 127) estavam atrasados e 2,7% (ou 36) foram cancelados. O boletim da Infraero informa que dos 78 vôos programados no aeroporto de Brasília, 11,5% (ou nove) sofreram atrasos e 6,4% (ou cinco) foram cancelados. Em São Paulo, do total de 111 vôos programados no aeroporto de Congonhas, 1,8% (ou apenas dois) estavam atrasados e 2,7% (ou apenas três) foram cancelados. E no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, do total de 192 vôos programados, 9,9% (ou 19) estavam atrasados e apenas dois vôos, ou 1%, foram cancelados. Nos aeroportos do Rio de Janeiro, a situação também continua tranqüila. No Galeão, dos 127 vôos programados até as 18 horas de hoje, 8,7% (ou 11) estavam atrasados e 10, ou 7,9%, foram cancelados. No aeroporto Santos Dumont, dos 26 vôos programados, 11,5% (ou três) sofreram atrasos e 3,8% (ou apenas um) foram cancelados.