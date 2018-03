Aeroportos do Rio voltam a operar normalmente Os aeroportos Santos Dumont, no Centro do Rio, e Internacional Galeão-Tom Jobim, na Ilha do Governador, zona norte, já estão operando normalmente para pousos e decolagens. No início da manhã desta quinta-feira, 1º, os dois aeroportos tiveram as operações prejudicadas por conta de um nevoeiro que atingiu a cidade.