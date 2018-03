Aeroportos no DF e CE tiveram pousos de emergência

O pouso no Aeroporto Internacional de Brasília/Juscelino Kubitschek ocorreu às 17h43 e a pista continuava interditada no início da noite. A assessoria de imprensa do aeroporto (que recentemente foi concedido à Inframérica) informa que todos os passageiros já foram retirados da aeronave e os procedimentos de segurança foram adotados. Bombeiros foram acionados e foi lançada espuma na pista, como medida de segurança.

O voo era oriundo de Petrolina (PE) e enfrentou problemas no trem de pouso. Como o aeroporto de Brasília tem duas pistas aptas para pousos e decolagens, as operações estão sendo realizadas na pista que está desobstruída. O fluxo de chegadas e saídas de aeronaves não teria sido prejudicada.

No caso de Fortaleza, foi solicitado que o aeroporto se preparasse para uma situação de emergência, mas a aeronave conseguiu pousar normalmente às 15h46, informa a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que administra o terminal. Não havia passageiros nesse voo, apenas tripulação que estava sendo deslocada para a capital cearense.