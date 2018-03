Aeroportos no País registram 42 atrasos até as 10 horas Os aeroportos brasileiros operam com tranqüilidade esta manhã. Às 10 horas, 2,6% dos vôos registravam atrasos, segundo o último boletim da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero). Desde a zero hora deste domingo foram registrados 42 atrasos, o que equivale a 9,2% das 459 operações programadas. Em São Paulo, os passageiros no aeroporto de Guarulhos enfrentaram atrasos em 12,5% dos 72 vôos previstos. Já o aeroporto de Congonhas opera sem problemas. No aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, três dos 49 vôos programados desde a zero hora partiram fora do horário previsto. Os cancelamentos atingiram quatro vôos, ou 8,2% do total. Já no aeroporto Santos Dumont, nenhum dos seis vôos previstos registrou atraso ou suspensão. Em Brasília foram registrados cinco atrasos, representando 16,1% dos 31 vôos programados.