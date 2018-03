Aeroportos operam com tranquilidade, diz Infraero Os aeroportos das principais capitais do País operam com tranquilidade neste domingo, 12. Segundo boletim da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), atualizado às 13 horas, dos 904 voos programados da meia-noite de sábado até o início da tarde, apenas 19 ou 2,1% se atrasaram. Os cancelamentos no período somaram 48, o equivalente a 5,3% do total programado.