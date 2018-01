Aeroportos registram 155 voos cancelados e 17 com atraso na manhã de sábado

De acordo com a Agência Brasil, foram apurados 17 voos atrasados no total em todo o País. Os números abrangem os 60 terminais administrados pela Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) e também os concedidos ao setor privado, como os aeroportos internacionais de São Paulo/Guarulhos, Galeão, Brasília, Viracopos/Campinas, Cofins (MG) e São Gonçalo do Amarante (RN). Não houve cancelamentos ou atrasos em voos internacionais.

Há a previsão de que 1,43 milhão de pessoas passarão pelos terminais administrados pela Infraero durante o feriado da Semana Santa. Esse número é 1,83% inferior ao contabilizado na mesma época no ano passado, quando 1,46 milhão de passageiros embarcaram e desembarcaram.

O consórcio Inframérica, responsável pela gestão do aeroporto de Brasília, prevê um fluxo de 250 mil passageiros no período. A empresa que opera o aeroporto de Viracopos espera um aumento de 12% do movimento diário neste período. As informações são da Agência Brasil.