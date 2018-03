Aeroportos registram atrasos em 9,5% dos vôos Nas oito primeiras horas deste domingo de carnaval, segundo a Empresa de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero), 29 dos 306 vôos programados em todos os aeroportos do país sofreram atrasos, o que corresponde a 9,5% do total. Na última hora, foram registrados 8 atrasos, em Aracaju, Brasília, Florianópolis, São Luís, Guarulhos e Vitória. O total de cancelamentos de hoje chega a 15 vôos (4,9%). Os aeroportos com maior movimento entre 0h e 8h foram os de Cumbica, em Guarulhos, com 50 vôos; Galeão, no Rio, com 30; Belém, com 13; Tancredo Neves, em Belo Horizonte, com 14; Fortaleza, com 21; Manaus, com 13; e Recife, com 15 vôos no total.