Aeroportos registram atrasos neste sábado Os aeroportos no Brasil registram um alto índice de atrasos neste sábado. Mais de 240 voos, ou 18,6%, tiveram atraso entre a meia-noite e 14h deste sábado. Na lista de aeroportos, o aeroporto de Guarulhos liderou o ranking com 42 voos (30,2%) que decolaram com atraso. Em seguida aparecem o Aeroporto de Brasília com 37 voos (41,6%), e o Aeroporto de Salvador, com 21 voos (27,6%).