Aeroportos registram movimento tranqüilo em todo País O domingo foi tranqüilo na maioria dos aeroportos brasileiros. De acordo com a Infraero, até às 20 horas, foram registrados 128 vôos atrasos e 24 cancelamentos, o equivalente a 9% e 1,7%, respectivamente, das 1.424 operações programadas. Somente no período em que compreende o intervalo das 19 horas às 20 horas foram verificados 29 atrasos (2% do total). No Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o total de 16 atrasos até às 20 horas representava 7,2% do total de 222 vôos, sendo que 4 ocorreram na última hora. Não há registro de vôos cancelados. Em Congonhas, foram verificados 5 atrasos durante todo o dia, 3% do total de 169 vôos e quatro cancelamentos (2,4% do total). Só entre às 19 horas e 20 horas quatro vôos permaneciam atrasados, representando 2,4% do total. No Rio ocorreram seis atrasos e dez cancelamentos durante o dia no aeroporto Tom Jobim (Galeão), respectivamente 3,8% e 6,4% do total de 157 vôos programados. No intervalo das 19 horas às 20 horas houve três atrasos, o equivalente a 1,9% do total. No aeroporto Santos Dumont nenhum dos 38 vôos previstos apresentou atrasou e apenas dois foram cancelados (5,3% do total). CHUVA A chuva forte que atingiu a capital paulista no início da noite deste domingo provocou o fechamento do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade, para pouso e decolagens às 19h37. As decolagens retornaram às 20h13 e os pousos às 20h20 segundo a Infraero.