Aeroportos registram poucos atrasos pelo País Os principais aeroportos do País continuavam a registrar poucos atrasos e cancelamentos no começo da tarde de hoje, segundo boletim da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Do total de 934 decolagens previstas até 13 horas em todo o País, 36 delas registraram atrasos de mais de uma hora e 29 foram canceladas. Em São Paulo, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, teve três vôos com alteração de horário e nove cancelados, do total de 103 previstos. Em Guarulhos, o Aeroporto Internacional de Cumbica teve cinco vôos com atrasos de mais de uma hora e nenhum cancelado. No Rio, a situação era a mesma. O Aeroporto Santos Dumont registrava apenas quatro cancelamentos, sem atrasos, e no Tom Jobim, dos 88 vôos previstos, um estava atrasado e dois foram cancelados.