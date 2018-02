Aeroportos registraram 39 voos em atraso até meio-dia

O Aeroporto Internacional André Franco Montoro, em Guarulhos (SP), registrou seis atrasos ou 9,4% dos 83 previstos. Um foi cancelado. No Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, das 53 operações de chegadas e saídas previstas para hoje, cinco operaram com atrasos nas últimas 12 horas encerradas ao meio-dia e outros seis foram cancelados.

No total, foram programados 761 voos domésticos em todo o País neste domingo. Destes, 39 ou 5,1% sofreram atraso. No momento, dez ainda estão fora de seus horários e 38 foram cancelados. Com relação aos voos internacionais, foram programadas 61 operações de pousos e decolagens e seis ou 9,8% se atrasaram, um ainda está atrasado no momento e dois foram cancelados.