Aeroportos sem restrições neste domingo, diz Infraero

No Rio de Janeiro, de acordo com a Infraero, dos 46 voos programados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, seis se atrasaram desde a meia-noite e só um encontrava-se em atraso na última hora. Outros sete foram cancelados. No Santos Dumont, dos 25 voos previstos até as 11 horas não havia nenhum registro de atraso e apenas um voo foi cancelado.

Em São Paulo, o Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, em Cumbica, Guarulhos, contava com 3 voos atrasados e um cancelado do total de 71 voos programados entre meia-noite de ontem e 11 horas de hoje. Situação tranquila também para o passageiro no Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul da Capital Paulista, onde dos 48 voos agendados no período, um estava atrasado e três foram cancelados.

Para o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Belo Horizonte, Minas Gerais, segundo a Infraero, foram programados 31 voos neste domingo, até o momento. Não foram registrados atrasos nem cancelamentos. Em Recife foram registrados sete cancelamentos dos 29 voos programados, mas não houve atrasos. O Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, registrou apenas um atraso na lista de 24 voos previstos para hoje. Não houve cancelamentos de voos.