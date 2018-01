Aeroportos têm baixo número de atrasos, diz Infraero A situação dos aeroportos do País é de um número reduzido de atrasos no período próximo ao fim da manhã deste sábado (2). De acordo com o boletim mais recente divulgado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que é vinculada à Secretaria de Aviação Civil, apenas seis (0,9%) dos 670 voos domésticos programados apresentaram atrasos da zero hora às 11 horas deste sábado. No caso dos voos internacionais, somente um (4,3%) dos 23 programados saiu com atraso. Em relação aos cancelamentos, foram 143 (21,3%) entre os voos domésticos e nenhum entre as partidas para fora do Brasil.