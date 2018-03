Aeroportos têm dia tranqüilo, com poucos atrasos

Os principais aeroportos brasileiros têm poucos registros de atrasos e cancelamentos neste domingo, 17. De acordo com a Infraero, até o meio-dia, foram registrados 62 atrasos e 11 cancelamentos, o equivalente a 9,3% e 1,7%, respectivamente, das 666 operações programadas. Somente no período em que compreende o intervalo das 11 horas ao meio-dia foram verificados 15 atrasos (2,3% do total). No Aeroporto Internacional Franco Montoro, em Guarulhos, o total de dez atrasos até o meio-dia representava 7,9% do total de 127 vôos, sendo que três atrasos (2,4%) ocorreram na última hora. Não há registro de vôos cancelados. Em Congonhas, não foram verificados atrasos ou cancelamentos nos 56 vôos previstos. No Rio de Janeiro, ocorreram dois atrasos e seis cancelamentos no aeroporto Tom Jobim (Galeão) desde a zero de hora deste domingo - respectivamente 2,4% e 7,1% de um total de 84 operações programadas. No intervalo das 11 horas ao meio-dia, não houve atrasos. No aeroporto Santos Dumont nenhum dos nove vôos previstos apresentou atraso ou cancelamento.