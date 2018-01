Aeroportos têm movimentação tranquila neste domingo Os aeroportos do País registram movimentação relativamente tranquila nesta manhã de Domingo de Páscoa. De acordo com a Infraero, até as 11 horas, 12 voos, ou 2,3% dos 511 observados, haviam sofrido algum atraso, sendo que seis estavam atrasados na última uma hora. Quanto às operações canceladas, o número é maior: 67, ou 13,1% do total.