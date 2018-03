Aeroportos têm movimento tranqüilo e poucos atrasos Os principais aeroportos brasileiros apresentam movimento tranqüilo na manhã deste domingo em relação a vôos em atraso e cancelamentos. Dos 400 vôos programados em todo o País nos 35 aeroportos da Rede Infraero, 53 (13,3%) registravam atrasos até as 9 horas, enquanto cinco (1,3%) foram cancelados. Se considerar apenas o período das 8 horas às 9 horas, a taxa de atrasos cai para 3,8% (15 vôos). No Aeroporto Internacional Franco Montoro, em Guarulhos, o total de nove atrasos nesta manhã representava 11,5% dos vôos (78), sendo que sete atrasos (9%) ocorreram na última hora. Não há registro de vôos cancelados. Em Congonhas, não foram verificados atrasos ou cancelamentos nos 25 vôos previstos. No Rio de Janeiro, o aeroporto Tom Jobim (Galeão) verificou dois atrasos e quatro cancelamentos desde a zero hora de hoje - respectivamente 4,4% e 8,9% de um total de 45 operações programadas. No intervalo das 8 horas às 9 horas, contudo, não houve registro de atrasos. No Santos Dumont, nenhum dos quatro vôos previstos apresentou atraso ou cancelamento.