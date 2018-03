Aeroportos têm movimento tranqüilo na volta do feriado O movimento dos principais aeroportos do País está tranqüilo, de acordo com informações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Até as 15 horas, dos 1.002 vôos programados, 11 (1,1%) registraram atrasos e 103 (10,3%) tinham sido cancelados desde a zero hora de hoje. Em São Paulo, o aeroporto de Congonhas não tinha registro de atrasos e dos 85 vôos, seis (7%) tinham sido cancelados. No aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande capital paulista, apenas dois de 126 vôos atrasaram e um havia sido cancelado até as 15 horas. Nos aeroportos Santos Dumont e Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, não havia registro de atrasos e das 122 viagens programadas, 17 tinham sido canceladas, 11 delas no Tom Jobim. Em Brasília, no Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek havia 14 vôos cancelados e dois atrasados, de 80 programados.