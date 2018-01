Aeroviários preparam ato para 2ª feira, após rodada de negociações sem avanços

De acordo com a Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil (Fentac) da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e com o Sindicato Nacional dos Aeroviários, as empresas mantiveram a proposta de reajuste salarial de 6,33%, ou seja, a reposição integral da inflação calculada pelo INPC, sem aumento real. Os trabalhadores reivindicam 11% de aumento salarial, além de outros ganhos sociais.

Uma nova rodada de negociações ficou marcada para 7 de janeiro, mas na próxima segunda-feira os aeroviários - representados basicamente pelos trabalhadores de solo das companhias, como profissionais de manutenção, operações e auxiliares de serviços gerais - preparam uma manifestação. Detalhes não foram divulgados.

Amanhã (19) está prevista a rodada de negociações com os aeronautas - que reúne pilotos, copilotos e comissários. Uma assembleia geral extraordinária (AGE) já foi marcada pelo sindicato da categoria para apreciar as "contrapropostas das empresas para renovação da Convenção Coletiva de Trabalho". Os aeroviários e a Fentac esperam que os aeronautas possam se juntar ao ato, já que a proposta para a categoria não difere significativamente daquela dos aeroviários.