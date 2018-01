Afiado e generoso Saul era meu amigo havia mais de 47 anos. E me concedeu a honra de ser o editor de seus livros. Conhecemo-nos em 1962 na Faculdade de Direito da USP, que acabamos abandonando quando começamos a trabalhar no Estadão, ele um ano depois de mim, em 1964. Atuamos juntos na reportagem política e em 1971/72 dividimos a chefia da reportagem. Quando deixei o jornal ele ainda não se dedicava ao trabalho que o consagrou, primeiro no JT, como crítico de gastronomia e enologia. Mas já comia e bebia muito bem. Sempre fez isso. Adorava a noite, a boemia. Tanto que só se casou com bem mais de 40 anos, com a Vera, que conhecera por meu intermédio. Veja também: Bons vinhos até o fim A mesa da família em Jaú Dias Lopes ‘Porco bom é o caipira, criado com lavagem’ O negócio é passar bem Saulzice típica: vinho branco com bacalhau Teorias do Saul sobre harmonização Fotos de Saul Galvão Talvez o traço mais marcante da personalidade do Saul tenha sido a generosidade. Como crítico, orientava-se por um princípio: elogiar o que merece e só fazer críticas construtivas. Se detestasse um restaurante ou um novo vinho, jamais publicava uma crítica demolidora: "Não quero prejudicar ninguém. Se não tenho nada de bom a dizer, prefiro simplesmente não dizer nada." Saul tinha pavor da morte e evitava falar sobre isso. Mas nos últimos meses tornara-se obcecado pela ideia do próprio fim. Para cortar o assunto quando a conversa ficava muito pesada, aprendi um truque igualmente mórbido: "Fique tranquilo, cara. Já reservei para mim uma alça do seu caixão." Então ele ria, mandava-me para os piores lugares e quase voltava a ser o velho Saul. Naquela tarde chuvosa e triste, no cemitério de Jaú, não pude deixar de me lembrar dessa história. E as lágrimas me vieram, abundantes. Como voltam agora, enquanto escrevo. E essa dor da perda só se atenua porque sei que de lá, onde toma seu vinho, ele está me observando com aquele ar safado e se divertindo ao murmurar por detrás dos bigodes: "Que babaca!