Afif visita policiais feridos em manifestações em SP O governador do Estado de São Paulo em exercício, Guilherme Afif Domingos (PSD), fez uma visita ao Comando Geral da Polícia Militar acompanhado pelo secretário da Segurança Pública do Estado, Fernando Grella. A visita foi realizada para que Afif pudesse se encontrar com a cúpula da PM e com soldados que se feriram durante os confrontos desta terça-feira, 11, na capital paulista. "Levei o total apoio do Governo de São Paulo e o agradecimento pela dedicação e profissionalismo de toda a corporação da Polícia Militar de São Paulo", afirmou, em nota, divulgada há pouco.