AFP proíbe jornalistas de consultarem Wikipedia e Facebook

A agência de notícia francesa Agence France Press proibiu seus repórteresde utilizar a Wikipedia e o Facebook como fontes para pesquisas, declarou nesta segunda-feira, 28, o responsável pela agência, segundo noticiou o site Journalism.co.uk. Em resposta a uma questão sobre a relevância e confiabilidade de fontes online, Pierre Lesourd disse que as regras internas vigentes em toda a organização alerta os repórteres sobre o perigo de confiar em muitas novas fontes virtuais. "Temos normas internas que são constantemente atualizadas neste ponto. A Wikipedia, por exemplo, temos uma regra escrita que proíbe qualquer um de nossos profissionais de usarem essa enciclopédia online", afirmou. "Tivemos a mesma regra atualizada na semana passada por causa do incidente com Bilawal Bhutto, em Oxford. Por causa disso, vetamos nossos funcionários de utilizar o Facebook." "Alguns jornais pegaram fotografias no Facebook que, supostamente, eram do Sr. Bhutto. Pouco tempo depois, descobrimos que as fotos eram falsas." "Tentamos ser cautelosos em relação a isso, mas - obviamente - uma nova fonte virtual aparece todo dia. Precisamos ser muito cuidadosos.