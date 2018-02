África do Sul avalia se usará gel anti-HIV

O ministro da Saúde sul-africano, Aaron Motsoaledi, afirmou ontem durante a conferência da aids em Viena que poderá agir diante das evidências científicas. O gel garantiu 39% de redução da incidência de HIV e até 54% nas mulheres que tiveram adesão maior ao uso do produto durante as relações sexuais.

Especialistas que atuam no combate à aids demonstraram empolgação e esperança ontem.

"Este é um dia histórico na pesquisa para a prevenção do HIV. É a primeira pesquisa que mostra provas de que um gel microbicida pode ajudar a prevenir o contágio do HIV por via sexual", disse Mitchell Warren, diretor executivo da Aliança para uma Vacina Contra a Aids. A diretora do Departamento de Aids e Hepatites Virais do Brasil, Mariângela Simão, destacou que os resultados "são promissores, mas não definitivos".

Ainda ontem durante a conferência, o diretor regional da Organização Mundial da Saúde no Congo, David Okello, defendeu que o órgão promova a circuncisão masculina como prevenção. Testes apontaram que ela reduz o risco de contaminação pelo HIV em 57%. No entanto, ativistas alertaram que a ideia é perigosa porque o método protege apenas os homens. O uso de camisinha continua sendo o único método comprovado de prevenção contra o HIV.