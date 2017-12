África do Sul liberta suspeito de morte de capitão de futebol A África do Sul libertou nesta terça-feira o suspeito pelo assassinato do capitão da seleção de futebol do país, Senzo Meyiwa, devido à falta de provas, o mais recente caso de assassinato de destaque no qual a polícia e a promotoria tiveram dificuldade de apresentar uma acusação convincente.