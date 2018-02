África do Sul mobiliza tropas para proteger imigrantes

Um dia depois do fim da Copa do Mundo, o país volta a enfrentar instabilidades sociais que podem comprometer sua imagem e sua capacidade de atrair investimentos.

A polícia disse ter prendido sete pessoas e que houve incidentes violentos na região da Cidade do Cabo, sem registro de feridos. "Houve dois barracos queimados em áreas diferentes, incidentes esporádicos de saques e ameaças contra estrangeiros", disse Frederick van Wyk, porta-voz da província do Cabo Oriental, onde fica a Cidade do Cabo.

"A polícia reagiu. Neste momento há um forte contingente policial, que inclui também a Polícia Metropolitana e a SANDF (Força Nacional Sul-Africana de Defesa, na sigla em inglês)."

Muitos imigrantes de países vizinhos se refugiaram em delegacias da Cidade do Cabo na noite de domingo, temendo por sua segurança após saques em lojas administradas por estrangeiros, segundo a agência de notícias Sapa.

Passados 16 anos do fim do regime racista do aparhteid, muitos negros pobres continuam frustrados com a falta de melhorias em questões de salário, moradia, educação e saúde.

Além disso, o país tem atraído milhões de trabalhadores de outros países africanos ou até de fora do continente, disputando recursos e empregos limitados com os sul-africanos. Há dois anos, mais de 60 pessoas morreram em incidentes xenófobos.

Na segunda-feira, cerca de 300 moradores do subúrbio de Lenasia, ao sul de Johanesburgo, obstruíram o trânsito com pneus em chamas e assentos sanitários quebrados, num protesto contra as más condições de vida do lugar.

"A polícia foi mobilizada na área e está tentando dissolver a multidão", disse Wayne Minaar, da Polícia Metropolitana de Johanesburgo.

Protestos como estes eram comuns antes da Copa, mas praticamente desapareceram durante os 32 dias de competição.