Aftosa: secretaria monitora fazendas Este mês 95 fazendas pecuaristas do Estado serão monitoradas quanto ao risco de febre aftosa pela Secretaria da Agricultura, dentro do Programa Estadual de Erradicação da Febre Aftosa. A periodicidade do levantamento é anual. Entre as propriedades monitoradas, estão aquelas consideradas de risco, sobretudo próximas às áreas de divisa.