AGE 2006 terá torneios de games, fantasias e dança O AGE - Arena Gamer Experience 2006 terá campeonatos inteiros, realizados durante o evento, finais e etapas eliminatórias de torneios internacionais, além de concursos de fantasia e até mesmo um campeonato de dança. Confira algumas das partidas que poderão ser vistas - e disputadas - durante o evento: WSVG Invitational Tournament O WSVG é a etapa eliminatória para o torneio mundial de Counter Strike 1.6, que será realizado nos Estados Unidos. Nesta etapa, os oito melhores times do Brasil disputarão vagas para o mundial e os prêmios que chegarão a R$ 4 mil reais em patrocínio durante os três dias do AGE 2006. Os oito times participantes são: MIBR, play.br, semXorah.cs, GC, g3X, semXorah.sp, GC.br e army5. Liga AGE-Hive Este campeonato será composto por dois jogos, o de futebol Winning Eleven 9 e o de estratégia Warcraft 3: DotA. O ganhador do torneio de Warcraft receberá como prêmio quatro placas de vídeo ATI Radeon X300, já o segundo colocado receberá quatro teclados da Microsoft e o terceiro quatro jogos da Microsoft. O ganhador do Winning Eleven 9 leva um Xbox 360, a mais recente versão do console da Microsoft, além de um jogo; o segundo terá um iPod Shuffle como prêmio e o terceiro ganhará uma camisa oficial. Fantasias e dança O AGE 2006 também terá campeonato de Cosplay. Cosplay? A expressão vem da junção das palavras "Costume and Play", e designa as pessoas que se fantasiam de personagens de desenhos animados japoneses, games, filmes, e quadrinhos, além de games e filmes. Além de fazer uma fantasia convincente, o candidato deverá interpretar os personagens escolhidos. O campeonato de Cosplay será dividido em três categorias: Tradicional, Individual Feminino, Tradicional Individual Masculino e Tradicional Grupo. Nas classes individuais, os participantes terão um minuto e meio de apresentação, condizente ao contexto em que o seu papel está inserido. Já os grupos, com até dez, terão até cinco minutos para uma interpretação em conjunto. A idade mínima para a inscrição é de 12 anos, e o regulamento completo está disponível no site do evento. Já o campeonato de Pump it Up reunirá as danças das máquinas de "Pump" , como são chamadas em fliperamas: garotos, garotas, crianças e adultos pagando para ficarem sobre uma plataforma com botões em sua base, que devem ser pressionados com os pés no ritmo de alguma música. Esta prova também será dividida em categorias: Speed Feminino, Speed Masculino e Freestyle. Para o feminino e o masculino, a música será escolhida por meio de sorteio. Já no estilo "Freestyle", os participantes poderão nomear a canção de acordo com a lista disponível. Em ambos os campeonatos os participantes estarão concorrendo aos consoles Nintendo DS (edição especial) e Game Boy Micro.