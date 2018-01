Agência abre escritório no mundo virtual de Second Life Depois da Adidas, que abriu uma loja no mundo 3D de Second Life, agora foi a agência de publicidade britânica BBH (Bartle Bogle Hegarty) que botou seus pés no universo virtual. A empresa, que administra contas de empresas como Levis, Johnny Walker e Sony Ericsson, será representada por avatares (nome dado às representações de pessoas dentro dos games) de seus funcionários. A empresa colocou os pés no mundo de Second Life, uma aventura imersiva 3D onde as pessoas interagem umas com as outras, participam de shows e festas, graças ao auxílio da Rivers Run Red, uma empresa criada para ajudar a criar elementos virtuais dentro de games 3D e que também ajudará os clientes da BBH em suas campanhas no mundo virtual. O escritório da empresa, dentro do mundo 3D do jogo, contará inclusive com recepcionistas, ou melhor, avatares de recepcionistas reais.