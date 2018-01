Agência aprova compra de parte da Net por mexicanos O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou nesta quarta-feira a compra de fatia da operadora de TV por assinatura Net Serviços pela mexicana Telmex. A Anatel vai enviar o processo ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) com a recomendação de que o negócio seja aprovado sem restrições. No ano passado, a Telmex adquiriu ações da Globopar e passou a ter participação minoritária em empresas de TV a cabo e de transmissão de sinais via terrestre (MMDS) controladas pela Net Serviços. A operação, segundo a Anatel, condiz com a anuência prévia dada pela Agência em 6 de dezembro de 2004. Naquela oportunidade, a Anatel autorizou previamente que a empresa GB Empreendimentos e Participações, controlada indiretamente pela Globopar, passasse a deter 51% das ações ordinárias da Net Serviços. Também deu autorização para que a Telmex viesse a deter no máximo 37,5% das ações ordinárias da Net Serviços, além de 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais da GB. O negócio envolve 26 concessionárias do serviço de TV a cabo e três empresas de TV por assinatura MMDS (microonda), que contam com 1,3 milhão de assinantes. Esse número representa 36% do mercado de TV por assinatura no Brasil, que compreende mais de 3,7 milhões de usuários. Essas empresas, segundo a Anatel, continuam a pertencer à Net Serviços, que é sediada no País e controlada pela família Marinho, dona da Globo. Sendo assim, a operação está de acordo com a legislação, que exige que 51% do capital da empresa que detém a concessão seja nacional. A Anatel conclui que a operação não favorece o exercício de poder de mercado e não causa prejuízo à concorrência. "Não há sobreposição entre as atividades desenvolvidas pelas empresas participantes da operação, já que a Telmex antes da transferência não participava dos mercados de TV por assinatura", diz a Agência em nota. Segundo o comunicado, a Telmex controla as empresas de telefonia Embratel e Claro e a Globopar, por sua vez, atua principalmente em comunicação e entretenimento por meio de empresas como TV Globo, na TV aberta, e a SKY, via satélite.