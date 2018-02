Agência bancária é explodida pela sexta vez em Sorocaba Uma agência bancária do Bradesco ficou destruída durante ataque a caixas eletrônicos, na madrugada desta quarta-feira, 1, no bairro Brigadeiro Tobias, em Sorocaba. Foi o sexto assalto com o uso de explosivos à mesma agência no período de um ano. A explosão arrancou a fachada, estilhaçou os vidros e lançou uma grade contra um prédio vizinho. Estilhaços e detritos espalharam-se pela rua. Uma padaria próxima também sofreu danos.