Agência criará plano de incentivo para software Um plano de desenvolvimento setorial de Software vai ser preparado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) em conjunto com a Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex). O convênio para a elaboração do plano será assinado amanhã na Rio Info 2006 entre a agência e a associação, informou há pouco nota da ABDI. O objetivo é ajudar o setor a superar gargalos e as empresas a desenvolver seu potencial. A agência prevê que o plano ficará pronto em um mês. Dele fará parte um estudo do segmento de jogos eletrônicos no Brasil, que além do mercado interno já explora mercados em outros continentes. Os trabalhos também vão incluir parte sobre a capacitação do setor em gestão empresarial. A ABDI já desenvolve outros quatro planos desse tipo, para os setores de equipamentos médicos, odontológicos, hospitalares e de laboratórios; cosméticos; frutas processadas e têxtil.