Agência de notícias cria redação no mundo de Second Life Em meio a construções e personagens saídos de um filme de ficção, o mundo virtual interativo 3D de Second Life tem sido utilizado para a realização de eventos, shows e campanhas de marketing. Eventos que, agora, serão cobertos pela agência de notícias Reuters, que abrirá uma redação dentro do mundo virtual para cobrir os acontecimentos ´in loco.´ A nova redação da agência de notícias irá gerar material diário com textos, imagens e vídeos. A sucursal virtual terá direito a repórteres que atuarão apurando matérias por meio de seus avatares (nome dado às personificações dos usuários nesse tipo de jogo). Entre as empresas que já realizaram eventos no mundo virtual de Second Life estão nomes como Toyota, Levis, Johnny Walker e Sony Ericsson, além da fabricante de servidores Sun Microsystems e até mesmo a agência de publicidade britânica BBH.