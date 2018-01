Agência é explodida pela quinta vez este ano em Sorocaba Bandidos armados explodiram dois caixas eletrônicos em uma agência do Bradesco, na madrugada desta quarta-feira, 20, no bairro Brigadeiro Tobias, em Sorocaba. Foi o quinto ataque à mesma agência desde o início deste ano. A estrutura do prédio, que havia sido reformada após a última explosão, em junho, voltou a ser danificada. Estilhaços e partes dos caixas foram arremessados para o meio da Avenida Bandeirantes, a principal do bairro.