Agencia fará campanhas de risco na internet A AgenciaClick anunciou hoje a criação da MídiaClick, uma nova agência de que fará as chamadas campanhas de marketing de performance, ou seja, assumirá o risco das ações e será remunerada conforme o retorno que trouxer aos clientes com seus projetos. "Vamos utilizar todas as plataformas interativas e formatos, desde banners até links patrocinados, mas sempre bem modelos baseados em performance como ´pay-per-click´ e ´pay-per-action´ os mais utilizados", explica Pedro Cabral sócio da AgênciaClick. Entre o leque de serviços da MidiaClick está a aquisição de clientes, composição de mailings, vendas, além de planejamento, implementação e gestão de campanhas. A empresa contará com uma equipe de 15 profissionais e atuará nos mercados de São Paulo, Brasília e Belo Horizonte.