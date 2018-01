Agências do País comemoram prêmios de propaganda na web O Brasil conquistou ontem mais 15 leões na 53ª edição do Festival Internacional de Publicidade de Cannes, o mais importante da propaganda mundial. Em Cyber Lions, categoria que premia os melhores trabalhos de internet, o Brasil levou nove leões, dos quais quatro de ouro, dois de prata e três de bronze. Em peças impressas (Press), foram seis leões, sendo um de ouro e cinco de bronze. O leão de ouro de impressos foi para peça criada pela agência de publicidade Publicis para a Cepacol. Os cinco de bronze foram para Loducca (KM Casa), DPZ (restaurante Rubaiyat), JWT (HSBC), Loducca (MTV), e Giovanni FCB (Ipas, uma organização não governamental de direitos da mulher). O Grand Prix da categoria ficou com os sul-africanos da FCB Johanesburgo por "Periscope", uma peça criada para a fabricante de brinquedos Lego. Mas foi a conquista dos leões em internet que causaram maior euforia entre os brasileiros, apesar de o resultado na categoria ter sido pior que no ano passado, quando o País conquistou 23 leões, além do Grand Prix e do prêmio de agência do ano para a DM9DDB. Para o presidente da DM9DDB, Sérgio Valente, uma nova onda, que faz uso de robótica e recursos mais sofisticados de internet, está para chegar, e a agência está se antecipando a essas tendências. O jurado brasileiro em Cyber Lions, Ricardo Figueira, da Agência Click, disse que ficou surpreso com a quantidade de peças de marketing viral, mas disse que a maioria não chegava a passar de uma "gripezinha". Neste tipo de marketing, as peças trafegam entre internautas sem que um produto ou serviço seja identificado. Só depois é que se descobre que a ação envolve uma empresa. Os destaques brasileiros no Cyber Lions que conquistaram leões de ouro foram "Crash", da DM9DDB para Itaú Seguros; "Oops", da Euro RSCG4D para Poliflor, da Reckitt Benckiser; "Water purifier", da AgênciaClick para o purificador de água Brastemp, da Multibras; e "Scroll", da F/Nazca S&S para o T-fal, da Arno. O jurado brasileiro da categoria impressos, Ruy Lindenberg, da Leo, Burnett, acredita que o festival marque uma nova etapa. "Houve uma diversificação maior de países ganhadores e as fórmulas foram postas de lado. O que se destacou foi a simplicidade com uma pitada de ousadia, mas nada que faça com que a mensagem do produto se perca." A França, anfitriã da festa, ficou em primeiro lugar no ranking de países com maior número de leões de impressos pela primeira vez nos últimos cinco anos, quando Brasil e Inglaterra se revezaram na liderança. A África do Sul ficou em terceiro este ano, atrás da Inglaterra, enquanto o Brasil ficou empatado com a Alemanha em quarto lugar.