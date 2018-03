Agências dos Correios de SP ficam fechadas no feriado As agências dos Correios da capital paulista, Grande São Paulo, região do ABC, região do Alto Tietê e Baixada Santista estarão fechadas na sexta-feira, feriado de 1º de Maio, Dia do Trabalho. Apenas as agências do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, funcionarão das 7h30 às 22h30.